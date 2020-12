Droits TV : la LFP pas capable de faire un nouveau prêt ?

La LFP ne serait pas en mesure de présenter les garanties nécessaires pour l'obtention d'un nouveau prêt de 100 millions d'euros, ces prochains jours.





Selon L'Équipe, la Ligue aura bien des difficultés à contracter un nouvel emprunt, si Mediapro ne verse pas l'échéance de 162 millions d'euros prévue le 5 décembre. Pour rappel, elle a déjà emprunté 120 millions d'euros pour compenser le montant non versé par le groupe sino-espagnol en septembre. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient se retrouver dans des situations financières très préoccupantes, ces prochaines semaines.



Par ailleurs, la conciliation entre la LFP et Mediapro n'a pour l'instant pas abouti. Le quotidien pense que les discussions, menées désormais par les dirigeants, ont peu de chances d'aboutir dans de courts délais. La situation pourrait bientôt être "dramatique" pour les formations de L1.