Riolo : "Beaucoup de supporters de l'OM ont une forme de rejet"

Daniel Riolo croit savoir mieux que tous les autres ce qu'il y a dans la tête des supporters de l'OM. Il considère que les supporters olympiens rejettent la formation coachée par André Villas-Boas.





"Un supporter de l'OM X, si son équipe avait gagné en coupe d'Europe en jouant pas terrible, dont deux penos faciles, je pense qu'il y aurait eu plus de joie. J'ai l'impression que beaucoup de supporters de l'OM ont une forme de rejet, en ce moment, de ce qui se passe au club. Presque un peu au-delà des résultats. Parce franchement, si on analyse la situation de façon juste factuelle, vous pouvez être leader du championnat, ou en tout cas, si tu ne gagnes pas les deux matchs en retard, tu en gagnes un tu es potentiellement podium. En Ligue des Champions, bon, écoute, on sait bien que les clubs français ne sont pas terribles, c'est arrivé à d'autres de ne pas sortir des poules", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC.



Parce que Daniel Riolo suppose que les supporters de l'OM qui écoutent l'After sont représentatifs, alors qu'il faut désormais plus que du courage pour entendre les analyses de l'OM de ce qui est devenu l'émission parisienne par référence, notamment composée de Jérôme Rothen, de lui-même et d'un Jonatan MacHardy qui a décidé de se faire AVB. On comprend plutôt par ces mots que l'analyse de la situation du club phocéen par la presse, en ce moment, n'est pas objective. Et on ajoutera que c'est en fait rarement le cas.