Boudjellal rêve toujours de Zidane

Mourad Boudjellal rêve toujours de voir Zinedine Zidane entraîner l'OM.





"Si j'étais président de l'OM, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre. Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir, il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l'OM. Il n'a pas l'obligation de réussir, il a l'obligation d'essayer", a déclaré l'ancien patron du RC Toulon.



Il paraît néanmoins peu probable que l'ancien meneur de jeu des Bleus ait l'ambition de rejoindre le club de sa ville natale, alors qu'il ne l'a pas même souhaité à la fin de sa carrière. Et, s'il est bien en difficulté au Real Madrid, il perçoit un salaire de 12 ou 13 millions d'euros net par an absolument inabordable pour un club comme l'OM.



Mais avant d'envisager injecter des centaines de millions d'euros dans le club et de faire venir la star madrilène, il faudra convaincre Frank McCourt de le lâcher. Ce n'est apparemment pas gagné d'avance.