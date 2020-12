Martins : "Je n'arrive toujours pas à comprendre"

Pedro Martins, entraîneur de l'Olympiakos, considère que les décisions arbitrales ont changé le cours du match et avantagé l'OM.





"On est bien entré dans le match, on dominait, on ne faisait pas beaucoup de fautes, le ballon circulait bien et on contre-attaquait bien, aussi. On a fait une première mi-temps idéale. On n'a pas été bien concentré au début de la deuxième mi-temps en concédant ce premier penalty. Le deuxième penalty, je veux le revoir plus calmement, pour avoir un avis plus clair. On a perdu du rythme à cause de décisions arbitrales que je n'arrive toujours pas à comprendre, il donnait des cartons, parfois non. On est en Ligue des champions, et il y a des fautes que je ne comprends pas. Le deuxième but de l'OM nous a réveillés, on a tout fait pour égaliser, je ne pense pas que les Marseillais ont essayé de gagner du temps à la fin", a déclaré le coach portugais face aux médias, après la rencontre.



Ce petit succès devrait en tout cas faire beaucoup de bien aux têtes olympiennes. Pour rappel, le dernier match face à Manchester City est prévu sur le terrain de l'Etihad Stadium, le 9 décembre (21h00).