Villas-Boas : "On a pris beaucoup de leçons dans cette C1"

André Villas-Boas a confié sa satisfaction, après la première victoire obtenue par l'OM, cette saison, en Ligue des Champions.





"On a joué une première mi-temps plutôt équilibrée, comme en Grèce à l'aller. On a eu un coup dur avec le but de Camara parce qu'on était bien dans le match, on maîtrisait la possession. On a gagné plus de profondeur avec l'entrée de Sanson, on est revenu. On a démontré du caractère en deuxième mi-temps, ça prouve que le groupe est vif. C'est un soulagement pour tout le monde, on a mis ces deux buts, malheureusement pas le troisième qui nous aurait permis de dépasser l'Olympiakos. Ça donne de l'importance au match contre City", a déclaré le coach portugais en conférence de presse, après le succès obtenu contre l'Olympiakos.





"Il faudra jouer à fond ce dernier match"

Il admet que ses joueurs étaient soulagés, après la rencontre : "Oui, on ne peut rien faire sur le passé, mais il fallait l'arrêter (la série). On a pris beaucoup de leçons dans cette Ligue des champions, on a été mauvais sur les quatre premiers matches, on n'a pas eu de chance non plus. C'est important pour le groupe, pour la confiance." Il pense que le match aller avait créé un blocage psychologique : "J'en discutais avant le match avec Pedro (Martins, l'entraîneur de l'Olympiakos), c'est très important de gagner tout de suite dans cette compétition. Pour une minute, pour des petits détails, on n'a pas réussi à ramener ce point de Grèce. C'est le passé. Il faudra jouer à fond ce dernier match et espérer que Porto nous donne un coup de main aussi."



Ce succès met un terme une cette série sans queue ni tête, mais qui faisait tellement plaisir à certains journalistes.