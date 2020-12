Valbuena : "C'est incompréhensible de perdre ce match"

Mathieu Valbuena (36 ans) n'a pas du tout aimé la victoire obtenue par l'OM contre l'Olympiakos, grâce à deux penalties excellemment tirés par Dimitri Payet (33 ans), mardi soir.





"On se demande toujours comment on a perdu ce match. On avait fait une première période cohérente. À défaut d'avoir des occasions, on avait mis ce but qui nous faisait du bien, on était solides derrière. Oui, ils ont eu quelques situations, mais on a maîtrisé la première période. Puis dans la seconde, il y a des faits de jeu avec un premier penalty valable, et un autre qui me paraît sévère", a lancé l'ancien Marseillais au micro de RMC Sport.





"Il y a des décisions contre nous"

Et de poursuivre : "Ce n'est pas la qualité de Marseille qui nous a fait perdre. Ils ne sont pas créés d'occasions dans le jeu et il y a des décisions contre nous. On sait que j'aime les deux clubs, mais c'est incompréhensible de perdre ce match, même s'il faut reconnaître que notre seconde période est moins bonne."



L'OM reste pour l'instant à la dernière place du groupe. Il faudra un exploit face aux Citizens, ainsi qu'un mauvais résultat du club grec, pour espérer accrocher la 3e position.