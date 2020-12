Vente OM : Boudjellal sort du silence

Mourad Boudjellal s'est à nouveau exprimé sur une possible vente de l'OM. Il pense que Frank McCourt finira par vendre, mais il n'est pas convaincu que ce sera à Mohamed Ayachi Ajroudi.





"Il n'y a que les combats qui ne sont pas menés qui sont perdus d'avance. Quand je me lève chez moi, le matin, je regarde la Méditerranée. Frank McCourt voit l'Atlantique. Beaucoup d'amis ont poussé pour que je récupère ce club. Le plus grave, ce n'est pas de réussir ou d'échouer, c'est de ne pas essayer. Ce club a un potentiel incroyable, il suffit de se baisser pour le ramasser. Ce n'est pas ce qui est fait depuis plusieurs années", a déclaré l'ancien patron du RCT lors d'un entretien accordé à RMC.





"Ce club peut devenir un gouffre pour Frank McCourt"

Il est toutefois certain que Frank McCourt finira par abandonner : "L'OM va se vendre. Par contre, je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous. Mais ça va se vendre. Pourquoi ? Parce que ce club peut devenir un gouffre pour Frank McCourt. Quand vous avez un stade de 67 000 places, avec 4 000 places en hospitalité, qui est vide, c'est long sur une saison. Quand vous avez escompté une augmentation des droits TV, et que le diffuseur vous dit, finalement, je ne vais pas payer, ça fait beaucoup au budget. Quand vous avez dit : bon, allez, on va prendre des points en Coupe d'Europe, on va peut-être même passer le premier tour, ça fera du gras... Au bout d'un moment, je crois que Frank McCourt, en l'espace de quelques mois, il a changé d'avis."



Selon certaines rumeurs, Frank McCourt attendrait des ventes, lors du mercato hivernal. Il ne s'est plus exprimé depuis longtemps, et Jacques-Henri Eyraud non plus. On peine aujourd'hui à savoir où en est le projet "OM Champions" qu'ils nous avaient survendu, en 2016.