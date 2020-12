La Coupe de France annulée ?

La compétition nationale pourrait ne pas se jouer cette saison, selon Noël Le Graët, le président de la FFF.





Interrogé par France 3, le président du football français s'est dit sceptique : "Si j'écoute bien ce qui a été dit (par le gouvernement), on ne pourra pas reprendre l'entraînement (chez les amateurs) avant le 20 ou le 21 janvier. On ne pourrait pas démarrer les compétitions avant février. C'est presque cuit. Je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu'à fin juillet."



L'annulation de la Coupe de France, déjà évoqué hier en conférence de presse par André Villas-Boas, allègerait le calendrier des Phocéens, lesquels doivent déjà caler deux matchs en retard de L1, contre Lens et Nice.