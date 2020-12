Villas-Boas : "Gueye est un joueur extraordinaire"

André Villas-Boas a évoqué devant la presse, hier, le milieu de terrain de 21 ans, qui joue peu ces dernières semaines.





"Pape (Gueye) est un joueur extraordinaire et je crois en lui. Quand le moment arrivera où de grands clubs seront intéressés par Bouba (Kamara), ça pourra ouvrir un peu la porte (pour une titularisation) à Pape. Pourquoi pas plus de temps de jeu ? On joue à trois (au milieu) et c'est mon secteur le plus performant cette saison. (...) Je lui fais confiance, il a été extraordinaire à l'entraînement, ce moment va arriver."



Pape Gueye a disputé 10 matchs officiels cette saison, dont 8 en L1 (pour 3 titularisations) et 2 en Ligue des Champions (1 titularisation). Il ne devrait pas débuter le match de Ligue des Champions de ce soir, contre l'Olympiakos.