Maradona dit pourquoi il venait venir à l'OM

France Football a publié une interview de 1995 de l'idole argentine, décédé le 25 novembre, qui revient sur son transfert raté à l'OM.





"Pourquoi une si grande envie de rejoindre l'OM ? J'avais besoin de changer d'air. Je pense d'ailleurs que Naples aurait dû profiter de mon transfert pour se renouveler. Il aurait eu l'argent pour rebâtir un effectif. Ma rencontre avec les dirigeants de l'OM ? J'ai rencontré (Bernard) Tapie à Milan. Avec Coppola (Guillermo, son agent). Du champagne, du caviar. Bernard Tapie. Le Français avait une élégance aux commandes de son avion. Nous, à côté, on avait l'impression d'être à vélo. Nous avons parlé et j'en avais très envie. Mais après, ce faux Ferlaino (président de Naples de l'époque, ndlr) m'a gâché le plaisir. (...) Je n'aurais pas eu un contrat supérieur à celui de Naples. Tapie m'offrait des libertés que je n'avais plus en Italie. (...) Je voulais d'abord ce genre de libertés. Je n'y allais pas pour le fric. Tapie ne m'offrait pas un avion ou un yacht comme on l'a écrit, mais un salaire juste. 50 millions de dollars par jour, pas plus (rires). C'était le juste prix hein (...)."



Diego Maradona n'aura donc jamais enfilé le maillot phocéen durant sa carrière, où il a joué à Boca Juniors, au FC Barcelone, à Naples, bien sûr, ou encore au FC Séville. Un regret éternel pour tous les amoureux de l'OM.