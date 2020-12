Villas-Boas croit en Luis Henrique

En conférence de presse, hier, le coach portugais a évoqué son jeune ailier brésilien (18 ans).





"Il a eu une grosse chance contre Porto, ça ne s'est pas bien passé, mais j'ai confiance en lui pour le futur. Il est jeune, il a 18 ans. Si on l'avait laissé au Brésil, sa côte aurait monté à 20-30 millions et c'était fini (pour le recruter). On va le laisser grandir ici."



Luis Henrique n'a disputé presque que des bouts de matchs avec l'OM (4 rencontres officielles en tout), sauf contre le FC Porto, le 25 novembre, où le joueur avait été titularisé par son coach. Peu décisif, le Brésilien avait subi comme ses coéquipiers la rencontre (défaite 2-0). Contre l'Olympiakos, ce soir, Luis Henrique devrait débuter sur le banc de touche, sauf grosse surprise.