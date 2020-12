L'OM n'est pas le mieux placé en L1 pour Di Meco

Sur RMC, Eric Di Meco a évoqué les chances des poursuivants du PSG pour être champion de France.





"On voit une marge de progression chez les concurrents du PSG. On est dans une année très particulière avec beaucoup de matchs, une reprise sans préparation, une trêve hivernale très courte... C'est normal que les équipes qui sont juste derrière Paris et qui voient un PSG avec des problèmes qui peuvent durer aient cette ambition (d'être champion). Il y a quatre concurrents possibles avec Lyon, Lille, Monaco et l'OM. Il y en aura peut-être une de ces quatre qui fera l'année de sa vie cette saison pour battre le PSG. (...) Sur le papier, le deuxième effectif de France derrière le PSG c'est Lyon et ils vont avoir que le championnat à jouer. L'équipe qui joue le mieux c'est Lille et Lyon a le plus gros potentiel. Avec l'effectif qu'ils ont et un match par semaine, ils doivent être capable de faire le plein et en tout cas, de ne pas être loin derrière Paris jusqu'au bout. Attendons la trêve hivernale pour voir si Paris reste en Ligue des Champions et deux gros matchs pour le PSG."



L'OM, 6e de L1 avec quatre points de retard sur le PSG (1e), et deux matchs en moins, apparaît comme un outsider pour tous les observateurs, même les plus marseillais, comme Eric Di Meco. Espérons que les hommes d'André Villas-Boas fassent mentir les pronostics.