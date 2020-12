Valbuena : "L'OM sera revanchard"

Le Français de 36 ans a accordé un entretien à Téléfoot sur le match de ce soir, face à l'OM.





"Paradoxalement, ils sont en grande difficulté en Ligue des Champions mais bien placés en championnat. C'est aussi au niveau de l'écart de performance, de l'écart de l'exigence. La Ligue des Champions, c'est un niveau au-dessus. On sait très bien qu'ils ont zéro point, on a eu cet avantage à l'aller (1-0). Il va falloir le conserver même si on sait que Marseille sera revanchard parce qu'ils voudront marquer leur premier but, leur premier point pour ne pas être comme on l'a été il y a 7 ans."



Lors de la saison 2012-2013, Marseille avait fini sa phase de poules de Ligue des Champions avec zéro point. Charge aux joueurs de ne pas faire revivre au club le même cauchemar cette saison. Face à l'Olympiakos, amputé de Mathieu Valbuna, blessé, l'OM devra absolument s'imposer.