Ménès a peur des ventes cet hiver

Le consultant de Canal Plus a commenté les possibles départs dans l'effectif lors du prochain mercato.





"Moi, ce qui me fait peur, c'est la volonté de (Frank) McCourt de vendre cet hiver. Ils n'ont pas vendu cet été et ont des impératifs vis-à-vis du fair-play financier, bien qu'il soit plus clément en période de Covid. Si l'OM vend trois joueurs cet hiver, comme je l'entends dire pour (Florian) Thauvin, (Duje) Caleta-Car et (Morgan) Sanson, ils ne joueront pas le titre."



Si ces trois départs sont possibles, voire probables, à la fin de la saison, on voit mal l'OM se séparer des trois joueurs en même temps cet hiver, sans compenser par des recrutements. Le cas Florian Thauvin est lui à part : en fin de contrat en juin 2021, le Français de 27 ans pourrait partir cet hiver s'il ne prolonge pas, pour que l'OM puisse récupérer quelques millions d'euros d'un transfert. Pour Morgan Sanson et Duje Caleta-Car, qui ont des contrats plus longs, on les voit mal quitter le navire en plein milieu de la saison.