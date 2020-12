Cissé veut gagner l'OM ce soir

Le défenseur central de l'Olympiakos, Pape Abou Cissé, était présent en conférence de presse, hier.





Le Sénégalais de 25 ans débarque au Stade Vélodrome avec ambition : "Nous sommes ici pour gagner, c'est pourquoi nous sommes venus. On sait très bien ce qui nous attend en face, un grand adversaire, mais on est venus pour gagner."



Au match aller, l'Olympiakos a battu l'OM 1-0, grâce à un but à la 91e d'Ahmed Hassan Mahgoub. Pape Abou Cissé, qui a joué 9 matchs officiels cette saison avec son club, était rentré en toute fin de partie, à l'aller. Il a depuis enchaîné les trois matchs suivants de Ligue des Champions en tant que titulaire en défense centrale. Ce soir, face à l'OM, Pape Abou Cissé devrait être titulaire.