Valbuena forfait pour OM-Olympiakos

Le milieu de terrain français ne jouera pas contre son ancien club, l'OM, ce soir.





Selon les informations de Canal Plus, Mathieu Valbuena a tout de même voyagé avec l'effectif grec d'Olympiakos, et a fait un exercice physique au Stade Vélodrome, hier. Mais le joueur de 36 ans ne participera pas à la rencontre décisive de ce soir entre les deux formations, à cause d'un claquage à la cuisse dont il n'a pu se remettre à temps.



Le Français, passé par l'OM de 2006 à 2014, a de petites stats cette saison avec Olympiakos (11 matchs officiels, 1 but, 1 passe décisive).