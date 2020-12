Villas-Boas parle du titre en L1

En conférence de presse, hier, le coach portugais a évoqué les chances de l'OM d'être champion de France.





"Si le PSG est à la peine, il faut au moins être prêt à menacer le titre de champion, c'est le plus important. Cette année était imprévisible, il faut en profiter. J'ai cru que ça pouvait arriver l'an dernier, mais Paris a tout explosé. J'espère y voir plus clair après les matchs contre Monaco et Rennes".



L'OM affronte les Monégasques le 12 décembre, et les Rennais le 16. Actuellement 6e de L1, avec 21 points, Marseille a deux matchs en retard, contre Lens et contre Nice, à domicile. Le leader parisien n'a lui que 25 points.