Villas-Boas croit beaucoup en Gueye

André Villas-Boas pense que Pape Gueye (21 ans) dispose d'un gros potentiel. Il assure que son moment va arriver.





"C'est un joueur extraordinaire, j'ai une grosse confiance en lui pour le futur. Mais pour l'instant, il a du monde devant lui au milieu, et c'est mon secteur de jeu le plus performant. S'il y a de gros clubs européens qui se positionnent pour Bouba Kamara, ça peut ouvrir la porte à Pape. Contre Strasbourg, il était titulaire, mais ça n'a pas bien fonctionné. Il était désolé, mais il est extraordinaire à l'entrainement. Son moment va arriver", a déclaré le coach portugais en conférence de presse, ce lundi.



Pape Gueye a disputé 10 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. On peut imaginer qu'il gagnera peu à peu en temps de jeu.