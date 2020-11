Kamara : "L'objectif, c'est la 3e place"

En conférence de presse, Boubacar Kamara (21 ans) a évoqué les deux derniers matchs de la Ligue des Champions. Il espère encore accrocher la 3e place. Il a également parlé du championnat.





"L'objectif, c'est la 3e place et la qualification en Europa League, ça passera par une victoire demain. L'OM se doit de jouer l'Europe. On avait à coeur de faire un bon truc en Ligue des champions. Ca ne s'est pas passé, on va essayer de rebondir en Europa League", a déclaré le défenseur de l'OM face à la presse. Et d'ajouter : "Depuis le début de saison, on est assez bon en championnat. Mais il faut prendre match après match. On en est qu'au début et une saison c'est très long. Mais on va essayer de faire mieux que la saison dernière." Il espère un résultat, face à l'Olympiakos, mardi : "On a fait de la merde, il faut se le dire. Du coup c'est une source de motivation pour jouer la victoire demain soir."



Les résultats obtenus depuis le début de la compétition sont indignes de l'OM. Espérons que les Phocéens sauront laver leur honneur, mardi.