Mvila : "La victoire contre l'OM nous a donné confiance"

Yann Mvila (30 ans) a commenté la situation de l'Olympiakos, en Ligue des Champions. Il espère bien glaner la 3e place au détriment de l'OM.





"La victoire contre l'OM nous a donné confiance, parce que c'était le premier match (en C1) et qu'il fallait entrer très vite dans la compétition. On avait tout mis en place pour gagner. Psychologiquement, c'était très important", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à L'Équipe. Il aurait en revanche voulu mieux négocier les matchs contre Manchester City et le FC Porto : "On n'en a pas beaucoup parlé. Après, on a pas mal de regrets sur nos autres matchs. À Porto, on perd (0-2, le 27 octobre) sur des erreurs individuelles alors qu'on aurait pu obtenir le nul. À City (0-3, le 3 novembre), pareil : en première période, on les a trop respectés."





"Là, je suis en confiance"

A titre personnel, il pense afficher un très bon niveau avec le club grec : "J'ai toujours eu les mêmes qualités. Peut-être que je ne les exploitais pas de la même manière, c'est vrai. Mais on peut dire ce qu'on veut : que tu sois fort mentalement, que tu sois qui tu veux dans ce monde, si tu n'as pas de confiance, tu ne peux pas t'exprimer à 100 %. Et là, je suis en confiance. Mes coéquipiers, mon coach, Christian Karembeu, François Modesto, toutes ces personnes me donnent de la confiance. J'aime beaucoup ce coach, car il est proche de ses joueurs. Quand il me parle, il me dit ce qu'il attend de moi."



Sous contrat jusqu'en 2023, Mvila a disputé 14 matchs avec l'Olympiakos, depuis l'été dernier. Il est le 4e joueur de Ligue des Champions à avoir couru le plus (46 020 mètres en 360 minutes), depuis le début de la compétition. À titre de comparaison, Valentin Rongier est le meilleur représentant olympien avec 42 223 mètres en 334 minutes.