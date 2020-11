Gomis est bien content pour Benedetto

Bafétimbi Gomis (35 ans) s'est exprimé sur son passage à l'OM. Il se réjouit d'être parvenu à faire une belle saison sous sa tunique.





"J'ai eu la chance de poser les premières pierres de ce projet olympien, de belle manière. Quand on a la chance de jouer pour le club de son enfance, ce n'est jamais évident. Tous les Marseillais savent que c'est très dur d'être l'attaquant de l'OM. J'ai réussi à me relancer et quand je suis parti à Swansea, j'ai laissé la maison propre. Maintenant, je leur souhaite le meilleur et je suis bien content que Dario ait retrouvé le chemin des filets hier", a déclaré l'attaquant d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite.



Pour rappel, en 2016-2017, Gomis avait marqué 21 buts et délivré 4 passes décisives en 34 apparitions avec Marseille. Les dirigeants ont choisi de ne pas le conserver et ont notamment opté pour Valère Germain et Kostas Mitroglou, lors du mercato estival 2017. Il a ensuite rejoint Galatasaray (32 buts en 42 matchs), puis l'Arabie Saoudite.