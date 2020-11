Thuram explique pourquoi il a refusé l'OM

Marcus Thuram (23 ans) a expliqué pourquoi il avait dit non à l'OM, lors de l'été 2019. Il avait alors choisi de rejoindre les rangs du Borussia Monchengladbach.





"Mönchengladbach est le club qui m'a contacté le premier. Si je me rappelle bien, on était entré en contact avec eux juste après la trêve hivernale. Quand on a discuté, ils m'ont montré qu'ils me suivaient depuis 2015, ils connaissaient toutes mes caractéristiques et mes défauts. Avec le nouveau coach qui allait arriver, Marco Rose, dont j'avais entendu énormément de bien, j'ai tout de suite compris que c'était le club qui allait me faire le plus progresser", a déclaré l'attaquant au micro de Téléfoot. Et d'ajouter : "Ce qui a fait pencher la balance pour le Borussia ? Comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai été contacté par Gladbach début janvier. Ils avaient de l'avance sur les clubs qui m'ont contacté après, j'avais donné mon 'accord' à ce club, et je n'ai pas vu de raison de rejoindre une autre équipe après."



Pour rappel, certains évoquent l'influence de Lilian Thuram, lequel aurait conseillé à son fils de rejoindre la formation de Bundesliga, plutôt que le club marseillais.