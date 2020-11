Alvaro : "C'est douloureux de commencer la C1 comme ça"

Alvaro Gonzalez (30 ans) s'est exprimé sur le parcours réalisé par l'OM, en Ligue des Champions. Il le vit très mal.





"Très mal parce que ça fait de nombreuses années que j'attends d'y participer et c'est douloureux de commencer comme ça. C'est dommage parce que j'avais beaucoup d'attentes. Je crois beaucoup en l'équipe, je pense que nous avons une bonne équipe, et en Ligue des Champions on n'a pas été à la hauteur. L'objectif maintenant, c'est de retrouver la victoire en Ligue des Champions, c'est fondamental pour nous. Et en championnat, nous qualifier à nouveau pour l'année prochaine, pour pouvoir vivre ça avec nos supporters", a déclaré le défenseur espagnol lors d'un entretien donné au Canal Football Club.



Sous contrat jusqu'en 2023, l'ancien joueur de Villarreal n'avait joué la C1. Et il n'avait pas non plus une grande expérience en C3, puisqu'il n'avait disputé que 15 matchs dans la compétition. Espérons que l'ensemble des troupes phocéennes aient beaucoup appris de ces 4 premiers matchs manqués et qu'elles sauront relever la tête, mardi, face à l'Olympiakos, ainsi que sur la fin du championnat.