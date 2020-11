Ménès a aimé le match de l'OM

Pierre Ménès a décrypté la victoire obtenue par l'OM contre Nantes. Il a souligné la qualité du jeu des Phocéens.





"Samedi après-midi, on a enfin vu Marseille jouer au football. Et cela fait plaisir. Thauvin, Payet et Benedetto sur penalty ont marqué, Lafont a été très bon - un des rares Nantais à faire un match digne de ce nom. On a vu des Olympiens pimpants, qui ont joué au foot et qui se sont lâchés et on a juste envie de leur demander pourquoi ils n'ont pas fait ça contre Porto ! Maintenant, c'est la quatrième victoire consécutive de l'OM, qui est aussi à quatre défaites consécutives en Ligue des Champions. Ce qui prouve que cette équipe parvient à faire la part des choses entre les deux compètes. Et cela leur réussit, car avec le nul du PSG en soirée, les joueurs de Villas-Boas sont virtuellement leaders de Ligue 1. Seulement, les deux matchs en retard des Marseillais auront lieu en 2021 donc il faudra voir si Paris est toujours à portée de fusil à ce moment-là", a déclaré le journaliste de Canal+ sur son blog.



Mardi soir, l'OM a rendez-vous avez l'Olympiakos, avec l'espoir de sauver l'honneur, en Ligue des Champions. Il se déplacera ensuite à Nîmes, vendredi, pour tenter de prolonger sa bonne série.