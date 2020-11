Alvaro : "Je pense que Neymar est différent dans la vie"

Alvaro Gonzalez (30 ans) est revenu sur les évènements qui ont eu lieu lors du match PSG-OM (0-1), en septembre dernier. Il ne veut plus revenir sur le gros clash qui l'a opposé à Neymar (28 ans).





"Je suis la personne la plus gentille du monde. Mais bon, dans le football j'aime l'adversité, la compétitivité. Je pense que c'est une bonne chose pour une personne de caractère comme moi. Et cela me permet également de mieux jouer, a déclaré l'Espagnol au micro de Canal+. Ça a été un moment difficile, surtout. On peut dire ce qu'on veut de moi, on peut discuter, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent rester sur le terrain, surtout concernant des sujets si délicats aujourd'hui, quand on utilise le mot racisme ou le mot homophobie. Je ne veux plus parler de lui."





"PSG-OM, c'est ça"

Le joueur phocéen n'a pas voulu en rajouter sur le Brésilien, qui est carrément détestable sur la pelouse : "Je pense que Neymar se comporte d'une certaine manière sur le terrain et que certainement il est différent dans la vie. Il est certain que s'il jouait avec moi aux jeux vidéo ou autre, il aurait une opinion différente de moi." Il pense que le contexte du Clasico a tendu les relations entre les joueurs : "Au final, PSG-OM, c'est ça. Mais il faut que tout cela reste sur le terrain parce que moi, ce que je fais sur le terrain est resté sur le terrain, que ce soit des contacts, que ce soit... Au final ce sont des derbys agréables à jouer et il faut en rester là. Après, les mots prononcés ne doivent pas être sortis de leur contexte. Et surtout il ne faut accuser personne d'avoir prononcé des insultes racistes, car ça n'a pas été le cas des deux côtés, parce qu'avec toutes les caméras qu'il y a dans le stade, en plus de celle de Neymar (le Brésilien aurait lui aussi proféré des insultes racistes à l'égard de Sakai, NDLR), ça se serait su clairement. Affaire classée donc."



Pour rappel, l'arbitre de la rencontre avait sorti 17 cartons jaunes et 5 cartons rouges, et en particulier après une bagarre générale.