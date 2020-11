L'OM gagne, Diaz pointe la faiblesse de la L1

Comme certains de ses confrères, Kévin Diaz voit dans les succès de l'OM en championnat un camouflet pour la Ligue 1, après les défaites de la Ligue des Champions.





"Pouvons-nous dire que si l'OM ne s'était pas qualifié pour la LDC, ce serait un début de saison exceptionnel ! Historique même, s'ils gagnent leurs deux matchs en retard... Restons sérieux, ça en dit long sur le niveau de la L1", a posté le consultant sur son compte Twitter.



Ces gentils consultants et les journalistes savants qui les accompagnent n'admettent toujours pas l'hypothèse que Lyon et le PSG aient été aidés par leur condition athlétique, l'été dernier. Ils refusent aussi l'idée que la reprise de la L1 à un moment différent des autres championnats pénalise maintenant les clubs français. Ils ont enfin oublié combien la préparation estivale olympienne avait été perturbée par le coronavirus. A d'autres époques, le président de l'OM les aurait remis en place, mais l'actuel paraît à des années-lumière de tout ça.



Il n'empêche que les Daniel Riolo, Mathieu Grégoire, Jonatan MacHardy, Jérôme Rothen, Nabil Djellit, ou encore Vincent Duluc, savent calculer et peuvent aujourd'hui se rendre compte que deux victoires (loin d'être acquises) dans les matchs en retard pourraient permettre à l'OM d'être seul leader du classement. Ca ne doit pas beaucoup leur plaire.