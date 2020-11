Villas-Boas est heureux pour Benedetto

André Villas-Boas a félicité Dario Benedetto (30 ans), suite au but qu'il a inscrit face à Nantes. Il pense que cela va lui redonner de la confiance.





"Il a fait un bon match. Il a eu beaucoup de mouvements, en première période aussi. Il méritait parfois de marquer, mais pour un buteur, ça va lui apporter de la confiance", a déclaré le coach portugais en conférence de presse. Et d'ajouter : "La saison dernière, il avait tiré le penalty, mais ce n'était pas autorisé. Cette fois, je l'ai autorisé. J'ai pris ce risque, ça a marché. On aurait pu être ici et me condamner pour ça."



Pipa a effectivement inscrit son 1er but, contre les Canaris. Espérons que cela lancera sa saison, alors qu'il a été l'objet de nombreuses critiques, ces dernières semaines. L'an passé, Benedetto avait trouvé le chemin des filets à 11 reprises en 28 apparitions, toutes compétitions confondues. On peut penser qu'il est capable d'en mettre au moins autant, ces prochains mois.