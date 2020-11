Lafont : "On ne méritait clairement pas mieux"

S'il a longtemps retardé le deuxième but olympien, Alban Lafont (21 ans) n'a rien pu faire pour éviter la défaite de Nantes contre l'OM (1-3), samedi. Il a confié sa déception, face à la presse.





"Prendre trois buts quand on est gardien, c'est compliqué. Mais quand on voit la physionomie du match, et ce qu'on a proposé, on ne méritait clairement pas mieux. Comment expliquer cette grande faiblesse défensive affichée à Marseille ? Peut-être qu'on manque de concentration et d'agressivité. Bien défendre, c'est un esprit de groupe et ça concerne toute l'équipe. Sur certains matches on y arrive et pas sur d'autres, on est moins régulier cette saison", a-t-il déclaré.





"Venir ici est toujours difficile"

Il ne croit pas que les Phocéens doutaient vraiment : "En Ligue des champions peut-être, parce qu'en championnat, ils ont quand même de bons résultats. Mais venir ici est toujours difficile, mais si on joue à notre meilleur niveau. Mais c'est un non-match de notre part ce soir", a-t-il poursuivi.



Le FC Nantes est pour l'instant 14e du championnat, avec 13 points. L'OM est temporairement 3e, avec 21 points et 2 matches en retard.