Thauvin répond à l'intérêt du Milan AC

Florian Thauvin (27 ans) s'est dit flatté de l'intérêt que lui portent Paolo Maldini et le Milan AC.





Au micro de Téléfoot, le milieu offensif de l'OM a répondu au directeur technique lombard, lequel avait loué ses qualités : "Ce sont des choses qui font plaisir, quand une légende du football parle si bien de vous. Cela m'a beaucoup touché, ça fait vraiment plaisir et je le remercie pour ça", a-t-il lâché.



Pour rappel, Thauvin sera en fin de contrat en juin prochain et figure sur les tablettes des Rossoneri. Certaines sources ont même rapporté qu'un accord avait déjà été trouvé (alors qu'il est encore interdit pour le club milanais de se rapprocher de lui sans l'accord des dirigeants marseillais). De son côté, le joueur n'a pas indiqué qu'il souhaitait quitter le club libre, au terme de son engagement. Il n'aurait pas non plus refusé l'offre de contrat émise par Pablo Longoria.



Pour rappel, Flotov a été particulièrement décevant en Ligue des Champions, ces dernières semaines. Et s'il affiche de bonnes statistiques en championnat, on attendait bien davantage de lui, cette saison.