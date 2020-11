Gourcuff : "On peut être heureux de n'être mené que 2-0 à la pause"

Christian Gourcuff a fait part de sa déception, suite à la défaite de ses troupes face à l'OM (1-3), samedi. Il ne pense pas qu'il y ai eu de match.





"C'est un coup d'arrêt, on ne se voile pas la face. Il n'y a pas eu de match. Il était déjà plombé par le premier but venu très facilement. La première période confirme toutes nos difficultés défensives, il y a trop d'espaces entre nos lignes, on n'est pas cohérent dans les déplacements, on permettait aux Marseillais de prendre de la vitesse constamment", a déclaré le coach des Canaris face aux médias, après la rencontre.





"À 3-0, l'OM a géré"

Il considère que le score aurait pu être plus lourd : "On peut être heureux de n'être mené que 2-0 à la pause. À 3-0, l'OM a géré, on a pu montrer des velléités, on sauve la face, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment un match. Il faut qu'on retrouve cette sérénité, cette assise défensive pour pouvoir jouer, c'est une condition pour gagner des matches, mais déjà pour pouvoir jouer."



De quoi faire prendre conscience à certains journaux de l'écart qu'il peut y avoir entre la Ligue des Champions et le championnat. S'il remporte ses deux matchs en retard (ce qui est loin d'être fait), l'OM peut être seul leader.