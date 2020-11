Infirmerie : des nouvelles de Sanson

Absent de la feuille de match, Morgan Sanson (26 ans) souffre d'une angine.





Retenu dans le groupe par André Villas-Boas, Morgan Sanson n'a finalement pas été inscrit sur la feuille de match. Selon La Provence, il souffre d'une angine. Ses tests à la Covid-19 se sont révélés négatifs et il devra en faire un nouveau pour avoir s'il peut participer au match prévu contre l'Olympiakos, mardi.



Cette saison, Sanson a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 8 apparitions, en Ligue 1. Il s'est en revanche révélé très décevant en Ligue des Champions, comme la plupart de ses coéquipiers. A 26 ans, il avait pourtant fait un choix fort en restant pour découvrir la compétition sous le maillot de l'OM, l'été dernier. Il fait partie de ceux qui auraient dû tirer l'équipe vers le haut et ne sont pas parvenus à franchir le palier.



Depuis son arrivée à Marseille, en janvier 2017, Sanson a marqué 25 buts et délivré 18 passes décisives en 150 matchs, toutes compétitions confondues.