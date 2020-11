Kamara : "Les supporters ? Ça nous a boostés"

Boubacar Kamara (20 ans) s'est exprimé sur l'épisode des supporters qui ont stoppé le bus de l'OM.





"C'était un moment assez spécial. On était plutôt surpris. C'est vrai que ça nous a boostés. On les a sentis présents et ça nous a fait prendre conscience de la bêtise que l'on a réalisée en C1. C'est inadmissible de montrer un tel visage en Ligue des champions après tant d'années d'attente", a déclaré le milieu de terrain face au micro de La Provence. On espère quand même que le minot n'avait pas besoin de cet événement pour se rendre compte de "la bêtise".



Pour rappel, Kamara a déjà disputé 92 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière. Son contrat ne porte que jusqu'en 2022, ce qui ouvre la possibilité au fait qu'il soit bradé, l'été prochain. Il paraît peut-être temps pour les dirigeants de s'intéresser de près à sa situation.