Buteurs : Thauvin devance désormais Niang

Face à Nantes, Florian Thauvin (27 ans) a inscrit son 72e but avec l'OM, en Ligue 1. Il est le meilleur buteur olympien du XXIe siècle.





Contre les Canaris, Flotov a marqué un but loin d'être anecdotique. Outre le fait d'avoir mis son équipe sur de bons rails, il lui a permis de dépasser Mamadou Niang, au nombre de buts en championnat. Le Sénégalais en était resté à 71 buts en 155 matchs, Thauvin affiche désormais 72 buts au compteur en 201 apparitions. L'efficacité n'est pas la même, mais il faut bien sûr rappeler que le second n'est pas un pur attaquant.



Au total, le milieu offensif a trouvé le chemin des filets à 82 reprises et délivré 49 passes décisives en 251 apparitions, sous le maillot de l'OM. Des statistiques loin d'être anecdotiques, bien qu'il lui soit parfois reproché de les faire passer en priorité, au détriment du contenu des matchs.



Cette saison, Thauvin a marqué 4 fois et donné 5 buts en 10 apparitions en L1. Il est en revanche resté muet en 4 matchs de Ligue des Champions.