Villas-Boas : "Il faut laisser les personnes travailler"

André Villas-Boas est revenu sur la discussion avec les supporters, avant la rencontre OM-Nantes. Il assure avoir compris le message et souhaiterait que les fans ne tombent pas dans le piège de certains médias.





"J'étais plus préoccupé par le fait d'arriver tard, sincèrement. On a compris le message. J'ai essayé de dire aux supporters de ne pas entrer dans l'excitation des médias, pour nous laisser un peu travailler. Un peu de patience, on est bien en championnat", a déclaré le Portugais en conférence de presse. Il espère que les fans sont satisfaits du match joué contre Nantes (3-1) : "Évidemment, les supporters ont demandé un peu plus de jeu, de contenu. Il faut chercher ça. J'espère qu'ils sont contents, aujourd'hui. La victoire, c'est le plus important pour moi." AVB espère que les supporters ne vont pas se montrer trop impatients : "Il faut du temps. Il faut laisser les personnes travailler. On a bien conscience de les avoir déçus en Ligue des champions. Mais, on ne peut pas entrer dans l'excitation transmise par le monde des médias."



Certains journalistes parisiens ou lyonnais ont jeté de l'huile sur le feu, ces derniers jours, en en faisant des tonnes sur les défaites de la Ligue des Champions. Et parmi les plus virulents, quelques-uns auraient certainement préféré voir le club de Jean-Michel Aulas à la place de l'OM. Mais, s'il n'y a rien de réjouissant à perdre 4 fois consécutivement, il s'agit bien d'envisager que la condition physique n'ait pas été suffisante, ces dernières semaines, pour élever le niveau. Et ce groupe a de toute façon besoin de grandir.