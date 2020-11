Rongier évoque les violences policières

Valentin Rongier (25 ans) s'est exprimé sur l'agression de Michel Zecler par quatre policiers. Il pense qu'il n'est pas toujours évident pour les footballeurs de commenter l'actualité.





"Bien sûr, je suis français. Quand des choses comme ça se passent en France, on se sent tous concernés. Après, les joueurs de l'équipe de France ont pris la parole. Je suis aussi un joueur de foot, mais je pense qu'ils (Mbappé, Griezmann, NDLR) ont plus de poids. Je t'assure que quand tu perds des matchs, essayer de prendre la parole et s'exprimer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément une bonne idée, bien que ce soit pour une cause qui en vaille la peine", a déclaré le milieu de terrain de l'OM, face aux médias.



Pour rappel, les quatre policiers ont été entendus par l'IGPN sous le régime de la garde à vue. Une enquête a été ouverte pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique" et "faux en écriture publique". Trois d'entre eux sont suspectés de "violences volontaires, en réunion, avec arme et à caractère raciste". On espère des sanctions exemplaires, lorsque les faits seront établis par la justice.