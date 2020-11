Longoria n'aurait pas été écouté pour Lopez

Pablo Longoria n'aurait pas souhaité inclure d'option d'achat dans le prêt de Maxime Lopez (22 ans). Il n'aurait pas été entendu.





Selon les renseignements publiés par L'Équipe, le milieu de terrain est prêté à Sassuolo avec une option d'achat comprise entre 1 et 3 millions d'euros, laquelle sera levée automatiquement s'il joue 20 matchs. Il en est déjà à 5... Le quotidien précise que Longoria était plutôt favorable à un prêt sans option d'achat, afin qu'il se relance et reprenne de la valeur en Italie. Les décideurs olympiens, dont fait certainement encore partie Jacques-Henri Eyraud, ne l'ont pas écouté.



Depuis son arrivée à Sassuolo, le natif de Marseille a donc participé à 5 matchs de Serie A, dont 4 en tant que titulaire. Il a notamment inscrit 1 but, face à Naples, et paraît s'être bien intégré.