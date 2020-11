Bouby : "Un truc qui me perturbe, c'est l'attitude de Payet"

Pierre Bouby ne pense pas que les joueurs de l'OM trichent, dans leur investissement. Il a néanmoins pointé l'attitude de Dimitri Payet (33 ans).





"Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé même au niveau des joueurs. Il y a vraiment un truc qui me perturbe, c'est l'attitude de Payet. Autant Thauvin, je comprends, il revient d'une longue blessure et c'est compliqué de revenir. Je ne vois personne dans le groupe tricher. Ils se donnent à fond et tout. Mais vraiment, Payet, je ne comprends pas, même vis-à-vis de son coach. Si tu aimes ton coach, tu fais en sorte qu'il soit protégé. Villas-Boas l'a toujours défendu en conférence de presse. Je n'ai pas l'impression qu'il a la mainmise sur le groupe comme il l'avait l'année dernière. Je ne les vois pas soudés pareil. Un truc me chagrine là-dedans", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



A 33 ans, le Réunionnais doit effectivement comprendre qu'il doit avoir une hygiène de vie parfaite pour se maintenir au niveau. Pour autant, il ne s'agirait pas d'oublier qu'avec deux matchs en retard, la formation coachée par André Villas-Boas peut potentiellement revenir au même nombre de points que le leader, le PSG.