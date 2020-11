Cauet : "En championnat, les Marseillais sont pas mal"

Benoît Cauet est passé par les rangs de Nantes et de l'OM, durant sa carrière. Il a confié ses souvenirs et donné son pronostic pour le match qui se jouera cet après-midi (17h00).





"Ce sont deux clubs qui ont marqué ma carrière. L'OM, j'en suis sorti du centre de formation, j'ai pu y montrer mes qualités, jouer en 1re division, grâce aux personnes qui étaient là à l'époque comme Bernard Tapie, Michel Hidalgo. J'ai pu côtoyer toute une génération de champions, que des internationaux de 1982, 84, 86 qui étaient souvent quasiment tous dans l'effectif de l'OM. Après, Nantes a été un palier dans ma carrière où mon enrichissement personnel a été super positif. J'ai pu exprimer plein de choses, moi qui suis un gamin de Marcel-Saupin. Petit, j'y allais, j'ai grandi à travers ce football-là. Aller à Nantes plus tard, ça été des années top !" a-t-il lancé lors d'un entretien donné sur But Football Club.





"Ca bosse bien avec Villas-Boas"

Il considère que l'équipe d'André Villas-Boas peut faire bonne figure, en Ligue 1 : "Un joueur comme Rongier, je le trouve moins brillant aujourd'hui que quand il est arrivé à l'OM. Il me plaît énormément pour son style de jeu. Il est très intéressant avec le ballon, sur la disposition, mais j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de son allant. Pour moi, il avait un potentiel pour aller peut-être plus haut même si Marseille reste intéressant, car l'OM est tout de même 6e à 4 points du deuxième. Ils ont là, ça bosse bien avec Villas-Boas. Malgré les difficultés, ils sont toujours là, ils peuvent postuler pour finir dans les quatre premiers." Il pense enfin que le club phocéen reste favori : "Je vois quand même Marseille un peu plus décisif. Ils jouent à la maison, ils doivent se racheter après leur défaite contre Porto, mais en championnat, ils sont pas mal !"



Nantes n'a plus perdu au stade Orange Vélodrome depuis septembre 2016 (2-1). Il a même remporté ses deux derniers déplacements à Marseille. Pour rappel, Cauet a porté le maillot de l'équipe première de l'OM à 33 reprises, entre 1987 et 1990.