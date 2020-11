Madar : "Elle est où la légitimité de Villas-Boas ?"

Mickaël Madar a réagi à des propos tenus par André Villas-Boas, lequel mettait en cause son analyse des matchs de l'équipe de Thomas Tuchel.





"Il a dit que c'était abusé, qu'il fallait trouver un autre joueur avec plus de sensibilité que moi. Il a même parlé de scandale à mon égard, mais de quoi se mêle-t-il ?", a lâché l'ancien attaquant du PSG, interrogé par L'Équipe. Et d'ajouter : "Son club c'est Marseille, pas le Paris-SG. Je pense qu'il a suffisamment de travail, de problèmes à régler avec son équipe pour ne pas s'occuper de ceux de Paris. Marseille, Paris, pour moi, en ce moment, ces deux équipes sont à la rue. Il ferait mieux de se poser les bonnes questions : est-ce la faute des joueurs ou de l'entraîneur ? Il devrait plutôt balayer devant sa porte."





"Que Villas-Boas fasse attention à ce qu'il dit..."

Et de poursuivre : "Dommage que vous ne m'ayez pas donné la parole pour analyser la prestation de Marseille face à Porto parce que j'aurais dit exactement la même chose. La seule différence c'est que pour Marseille ce n'est pas un braquage, mais une catastrophe. Il est bien gentil Villas-Boas de donner des leçons, mais qu'il fasse attention à ce qu'il dit parce qu'elle est où sa légitimité ? Il a joué dans quel club ? Moi, j'en ai autant marre du PSG que de Marseille et je ne pense pas être le seul."



Quand certains s'évertuent de produire, d'autres font leur spécialité de la critique. AVB est certainement maladroit, et d'autant plus lorsqu'il prend la défense du rival parisien. Mais il se rend bien compte qu'une véritable cabale a été lancée sous l'influence de forces obscures, ce début de saison. Comme pour dire que la qualification de l'OM pour la Ligue des champions n'était pas méritée, qu'il ne fallait pas valider ce classement. Comme si ce n'était pas le terrain qui avait parlé, l'an passé. Comme si d'autres clubs étaient plus légitimes pour représenter la France en Ligue des Champions. Et la plupart des journalistes et consultants continuent de dénier l'idée que les clubs français soient dans une forme physique différente de celle de leurs concurrents européens.



Attaqué de toute part, l'OM n'est pas défendu par son président, lequel a d'autres préoccupations. Pour autant, en l'absence d'anciens dans le club pour transmettre l'expérience, il faudra plusieurs saisons de qualifications consécutives en C1 pour inculquer la gagne européenne. Cela mérite d'être souligné : il manque un grand patron, dans l'institution phocéenne.