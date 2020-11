The Best : Villas-Boas furieux que Bielsa ait pris la place de Tuchel

André Villas-Boas n'accepte pas que la FIFA ait retenu Marcelo Bielsa, pour le trophée FIFA The Best, plutôt que Thomas Tuchel (PSG).





"On a une relation tendue, mais Tuchel est un grand professionnel. Qu'il ne soit pas dans les cinq entraîneurs nominés pour le trophée FIFA The Best, c'est un scandale. La FIFA dort toujours et ne comprend rien. Bielsa doit gagner un trophée de prestige pour sa carrière, tout le monde le reconnaît. Mais pas dans les cinq meilleurs entraîneurs du monde en 2020. C'est un scandale ! Il a gagné le Championship, où est-ce qu'on va ? Il n'a gagné qu'un trophée, Tuchel en a gagné quatre, plus la finale de Ligue des Champions", a déclaré le Portugais face à la presse, vendredi.



Pour rappel, Marcelo Bielsa est retenu aux côtés de Jürgen Klopp (Liverpool), Zinedine Zidane (Real Madrid), Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) et Julen Lopetegui (FC Séville). AVB dit ce qu'il pense, quand bien même il connaisse l'attachement de nombreux supporters de l'OM pour El Loco, et leur aversion pour le PSG.