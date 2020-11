OM-Nantes : les compos probables

L'OM accueille Nantes, ce samedi (17h00), pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.





André Villas-Boas va devoir remobiliser ses troupes et composer sans Nemanja Radonjic, lequel est blessé à la cheville. Son équipe, qui n'est absolument pas défendue par ses dirigeants, devrait avoir à coeur de répondre aux critiques.



Côté nantais, Christian Gourcuff doit composer sans Anthony Limbonde et Roli Pereira de Sa, lesquels sont blessés, et sans Traoré, lequel a contracté le coronavirus.



Le onze phocéen probable : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Cuisance - Thauvin, Benedetto, Payet.

Les remplaçants possibles : Pelé, Vanni, Balerdi, Nagatomo, Gueye, Khaoui, Sanson, Strootman, Aké, Germain, Luis Henrique.



Le onze nantais : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois, Fabio - Louza, Touré, Blas, Chirivella, Coco - Kolo Muani.

Les remplaçants possibles : Petric, Appiah, Girotto, Abeid, Augustin, Bamba, Coulibaly, Emond, Simon.