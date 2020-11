Villas-Boas : "On peut avoir une année exceptionnelle en championnat"

André Villas-Boas accuse le coup, suite à la nouvelle défaite concédée par son équipe face au FC Porto (0-2). Il espère qu'elle sera en mesure de faire un bon parcours en championnat.





"Il faut être réguliers, continuer avec cette série de victoires. Avoir deux matchs en retard, ce n'est pas normal. Rennes va jouer aujourd'hui, on peut tomber à la 7e place et ce n'est pas normal, la Ligue doit régler ce problème le plus vite possible. On va jouer en janvier (contre Lens) et ce n'est pas normal. Tous les gros clubs sont en difficulté en Europe parce que plusieurs d'entre eux ont terminé en juin, sans trêve. On peut avoir une année exceptionnelle en championnat. Si on arrive à être régulier comme l'année dernière, on peut être en bonne position. Beaucoup de grosses équipes ont des difficultés. C'est curieux de voir les équipes se comporter en championnat et en C1", a déclaré le Portugais en conférence de presse, ce vendredi.





"Le loup ne laisse jamais sa meute"

Il pense avoir besoin de temps pour se remettre des quatre défaites de la Ligue des Champions : "C'est sûr. Je dois prendre un peu de jours pour récupérer de ça. Quand tu n'es pas au niveau de ce que tu as rêvé, c'est dur. Je prends un peu plus de temps, les joueurs sont capables de continuer à travailler parce qu'on a une compétition à jouer. Chacun vit les situations différemment. L'année dernière, j'ai remarqué que le groupe avait une capacité à se régénérer et à passer vite à la suite. C'est ce que j'ai remarqué en France. On a l'impression que notre faute est d'avoir qualifié l'OM en C1 la saison dernière", a-t-il poursuivi. AVB a enfin été déçu par les banderoles des supporters : "Je n'ai pas trouvé ça trop sympa. Sur le loup, les chèvres... Le loup ne laisse jamais sa meute et ils doivent être à côté de nous."



Pour rappel, l'OM affrontera le FC Nantes, samedi (17h00), avec l'espoir de faire un peu oublier ses déboires européens.