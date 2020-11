Rongier : "On aurait préféré apprendre différemment"

Valentin Rongier (25 ans) est revenu sur les grosses difficultés de l'OM, en Ligue des Champions. Il pense que le manque d'expérience se paye cher.





"On n'arrive pas à performer en Ligue des champions qui a beaucoup manqué au club. Je la découvre et j'étais très content de la jouer, mais ça ne se passe pas comme on avait prévu. On n'a pas deux visages différents entre la C1 et la L1, c'est juste l'exigence de la C1 qui est différente. Contre Porto, les deux buts qu'on prend se jouent sur des détails. C'est là, la grande différence. Ce n'est pas notre état d'esprit. On paie sûrement pour apprendre. Peu de joueurs ont déjà joué la Ligue des champions avant. On aurait préféré apprendre différemment", a-t-il déclaré face à la presse, ce vendredi.



Il espère obtenir la qualification pour la Ligue Europa : "Bien sûr. On va se battre jusqu'à la fin. Si on a la chance de se qualifier, on va la jouer à fond. je n'ai pas vu ce que le coach avait dit. On a réussi à terminer 2es avec un effectif réduit qu'on a renforcé. On est capable de jouer deux compétitions." Il souhaite également éviter de récidiver son erreur de transmission face à Manchester City : "C'est de l'apprentissage. J'essaie de me concentrer à 200 %, mais tout le monde fait des erreurs. Ça ne m'a pas tracassé les jours qui suivaient ; Je déteste faire des erreurs, mais il faut vite se remettre au travail." Il pense enfin que la présence de public aurait changé des choses : "Ce n'est pas une excuse, mais la situation aurait été différente si on avait eu des supporters dès les premiers matchs de Champions League. Sans les supporters, le foot, c'est nul. On joue des matchs, c'est notre passion, mais jouer sans supporters, ça tue le football."



Cette saison, Rongier a disputé 13 matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a pour l'instant pas marqué le moindre but en 41 rencontres disputées sous la tunique de l'OM.