Mercato : Thauvin a-t-il donné son accord au Milan AC ?

Florian Thauvin (27 ans) se serait entendu avec le Milan AC, en vue de la prochaine saison.





D'après les informations obtenues par TodoFichajes, l'agent du milieu offensif de l'OM a accepté une proposition de contrat émanant du club lombard. Elle porterait sur un engagement de 4 ans, assorti d'un salaire de 3 millions d'euros par saison (avec les avantages fiscaux propres à l'Italie).



Info ou intox ? Le joueur n'a pour l'instant pas annoncé qu'il allait aller au bout de son contrat pour quitter Marseille gratuitement. La réglementation ne prévoit d'ailleurs pas qu'il puisse discuter avec les prétendants avant d'être entré dans ses six derniers mois d'engagement, soit à partir du 21 décembre. Cette saison, Thauvin a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1. Il n'est en revanche pas parvenu à se montrer décisif en 4 apparitions en Ligue des Champions.



Au passage, le Milan AC ne paraît absolument plus éprouver de difficulté vis-à-vis du fair-play financier. Le club lombard avait accepté d'être exclu de la Ligue Europa, en 2019-2020, et cela a visiblement résolu tous les problèmes. Personne ne parle plus d'un possible souci avec l'UEFA, malgré 442 millions d'euros de pertes nettes sur cinq ans. L'an passé, le déficit était de 195 millions d'euros.