Rothen : "Même à ce rythme-là, Marseille n'y arrive pas"

Jérôme Rothen n'a pas mâché ses mots après la nouvelle défaite concédée par l'OM face à Porto (0-2). L'ancien joueur du PSG en fait un peu trop, comme il est de coutume à l'After, depuis quelques années.





"On a l'impression que le match se jouait sur un petit rythme, tranquille. Jamais un match de Ligue des Champions ne se déroule comme ça. Mais même à ce rythme-là, Marseille n'arrive pas à être dangereux, ils n'arrivent pas à faire une bonne passe. Les milieux de terrain, c'est le socle de l'équipe. C'est la même chose avec le PSG, à un autre niveau. En première période, ils pouvaient jouer, il n'y avait pas un gros pressing adverse", a-t-il estimé au micro de la radio RMC.





"Pour moi, ils sont mauvais !"

Il s'en est d'abord pris aux joueurs composant le milieu de terrain : "Sanson, Rongier, Kamara, ces trois-là... Tout le monde me dit “Kamara fantastique...” mais t'as vu les parpaings qu'il envoyait aux attaquants ? Et même pas aux attaquants, c'était en touche, en six mètres, directement pour le gardien... Oh les gars, on joue au football, c'est avec les pieds. Au bout d'un moment, vous avez de la personnalité, je veux bien qu'il y ait un manque de confiance, qu'il faut absolument faire un résultat, et encore tu ne le ressens même pas, pour ne pas être ridicule, mais les mecs ne se prennent pas en main. Pour moi, ils sont mauvais !"



Il a ensuite taillé Luis Henrique, lequel était titularisé pour la première fois par André Villas-Boas : "Villas-Boas prend Cuisance pour apporter cette touche technique, il le met à la cave et il lance le petit Luis Henrique. Et Henrique, je ne lui vois aucune qualité ! Mais combien ils l'ont acheté ? Peut-être qu'il va mettre du temps. Mais il n'est pas rapide, il n'est pas costaud sur ses appuis, il ne voit rien, il contrôle le ballon, il baisse la tête, il avance et il perd le ballon. Si l'OM s'est fait arnaquer sur son transfert ? Malheureusement, je pense que ça risque d'être très dur."



On sent que certains consultants se font plaisir. Il est bien sûr trop tôt pour se faire une idée du niveau de Luis Henrique, et d'autant plus que ses partenaires n'ont pas été bons. Quant à Boubacar Kamara, il garde heureusement un Jérôme Rothen dans chaque orteil. Laissons lui le temps de grandir. Espérons surtout que ces critiques finiront par secouer les cadres de l'équipe.