Angloma : "On est devenus la risée de l'Europe"

Jocelyn Angloma ne digère pas le parcours réalisé par les hommes d'André Villas-Boas, en Ligue des Champions. Il considère que certains matchs ont été mal gérés.





"C'est lamentable, aberrant de ne pas réussir à gagner un match sur treize en Ligue des Champions, alors que certaines équipes, notamment l'Olympiakos, étaient à portée. Marseille, ce n'est pas ça. En battant ce record négatif, on est devenus la risée de l'Europe", a-t-il lâché dans les colonnes du Parisien.



L'OM version 2020-2021 est bien loin du niveau de ses glorieux ainés. On peut encore une fois regretter que certains d'entre eux ne soient pas inclus dans l'organigramme et dans les staffs des équipes professionnelles et du centre de formation pour transmettre l'esprit de victoire.



Pour rappel, Angloma a défendu les couleurs olympiennes de 1991 à 1994 (4 buts en 106 matchs). Il a notamment remporté la Ligue des Champions 1993.