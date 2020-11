Mercato : Maehle à un pas de l'OM ?

Joakim Maehle (23 ans) pourrait bien rejoindre les rangs phocéens, lors du mercato hivernal.





D'après TodoFichajes, la venue de l'international danois est en bonne voie, dans l'optique du prochain marché des transferts. Le média espagnol croit savoir que l'OM s'est entendu avec Genk pour un transfert qui pourrait atteindre 15 millions d'euros.



Pour rappel, le latéral droit était déjà pisté lors du mercato estival. Sa venue ne s'était pas concrétisée, car Genk avait tenté une surenchère dans les dernières heures à laquelle les dirigeants marseillais n'avaient pas pu répondre. Le joueur n'avait ensuite pas caché sa frustration et a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait quitter au plus vite son club.



Cette saison, Maehle a disputé 13 matchs de Jupiler Pro League, marqué 1 but et délivré 3 passes décisives. Il avait été recruté pour 1,3 million d'euros à Aalborg lors de l'été 2017 et compte notamment 6 sélections avec le Danemark.