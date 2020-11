OM-Nantes : on connaît le nom de l'arbitre

Mikael Lesage a été désigné pour arbitrer le match OM-Nantes, samedi (17h00), lors de la 12e journée de Ligue 1.





Le natif de Falaise (Calvados) tiendra le sifflet lors de la rencontre prévue contre les Canaris. Il sera assisté de Cyril Gringore et Huseyin Ocak, sur les lignes de touche, et de Guillaume Paradis, en tant que quatrième arbitre. Jérôme Brisard et Abdelali Chaoui géreront quant à eux la vidéo.



Pour rappel, le FC Nantes s'était imposé 3-1 au Stade Orange Vélodrome, la saison dernière, et 2-1, lors de l'année précédente. Les hommes d'André Villas-Boas, qui ont encore été humiliés en Ligue des Champions, cette semaine, ne doivent donc pas le prendre à la légère.