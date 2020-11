Mercato : l'OM pisterait aussi Chukwueze

Les dirigeants de l'OM s'intéresseraient à la situation de Samu Chukwueze (21 ans), l'ailier droit de Villarreal.





Si l'on en croit les informations publiées par TodoFichajes, le club marseillais est dans le coup pour s'attacher les services de l'international nigérian, cet hiver. Pablo Longoria l'aurait proposé à André Villas-Boas, en vue de renforcer le secteur offensif.



Sous contrat jusqu'en 2023, Chukwueze a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en 9 matchs de Liga, cette saison. Il ne figure pas dans l'équipe-type d'Unai Emery, mais dispose quand même de temps de jeu. L'OM pourrait faire une proposition de prêt avec option d'achat. Le hic, c'est que le média annonce une cote de 25 millions d'euros, ce qui paraît très élevé dans le contexte actuel.



Recruté en 2017 à la Diamond Academy (Nigéria), Chukwueze semble évoluer au même poste que Florian Thauvin. On peut dès lors se demande si sa venue n'est pas liée au départ de ce dernier. A six mois de la fin de son contrat, le Français intéresse notamment le FC Séville et le Milan AC.