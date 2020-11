Le détail du contrat proposé par l'OM à Thauvin

L'OM aurait transmis une offre de prolongation de trois ans à Florian Thauvin (27 ans).





D'après les éléments recueillis par TodoFichajes, le club marseillais a fait une offre de contrat au milieu offensif. Il lui proposerait une reconduction portant jusqu'en 2024 et assortie d'une légère augmentation liée aux performances et aux objectifs.



Cette saison, Thauvin a marqué 3 buts et donné 5 passes décisives en 9 apparitions, en Ligue 1. Il est en revanche resté muet en Ligue des Champions, ce qui ne devrait pas favoriser sa réintégration chez les Bleus et les offres des prétendants. Surtout, il paraît quelque peu peiner à s'intégrer dans le collectif phocéen, depuis son retour.



Le Milan AC et le FC Séville seraient notamment dans le coup pour s'attacher les services, au terme de son contrat. Thauvin paraît avoir l'embarras du choix, il reste maintenant à connaître sa décision. Pour rappel, il est conseillé par Jean-Pierre Bernès.